BakuBus и Бакинская служба такси вошли в структуру Бакметрополитена

Президент Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации ЗАО "Бакинский метрополитен", в рамках которой к структуре присоединяются компании BakuBus и "Бакинская служба такси" (Bakı Taksi Xidməti).

Как сообщает Report, в рамках реорганизации документ также предусматривает внесение изменений в ряд ранее подписанных указов и распоряжений главы государства, а также отмену некоторых из них.