    Байрамов встретился с эстонским коллегой в Баку

    Другие
    • 22 октября, 2025
    • 12:22
    Байрамов встретился с эстонским коллегой в Баку

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

    Как передает Report, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

    Глава МИД Эстонии в рамках визита в Азербайджан прибыл в Министерство иностранных дел Азербайджана.

    По информации ведомства, в ходе двусторонних переговоров министры подчеркнули наличие взаимовыгодного политического диалога и важность интенсификации взаимных визитов на высоком уровне.

    Обсуждались углубление экономического сотрудничества, возможность полного использование торгового и инвестиционного потенциала, расширение партнерства в сферах цифровой экономики и возобновляемой энергии.

    Министры также коснулись ситуации в регионе, в частности обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, особо подчеркнув значимость итогов Вашингтонского саммита.

    В настоящий момент в МИД продолжаются переговоры Байрамова и Цахкны с участием делегаций.

    Лента новостей