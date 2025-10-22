Байрамов встретился с эстонским коллегой в Баку
- 22 октября, 2025
- 12:22
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.
Как передает Report, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в соцсети X.
Глава МИД Эстонии в рамках визита в Азербайджан прибыл в Министерство иностранных дел Азербайджана.
По информации ведомства, в ходе двусторонних переговоров министры подчеркнули наличие взаимовыгодного политического диалога и важность интенсификации взаимных визитов на высоком уровне.
Обсуждались углубление экономического сотрудничества, возможность полного использование торгового и инвестиционного потенциала, расширение партнерства в сферах цифровой экономики и возобновляемой энергии.
Министры также коснулись ситуации в регионе, в частности обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, особо подчеркнув значимость итогов Вашингтонского саммита.
В настоящий момент в МИД продолжаются переговоры Байрамова и Цахкны с участием делегаций.