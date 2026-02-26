Байрамов: Позиция Азербайджана по самолету AZAL твердая - это ошибка российских военных

Позиция Азербайджана по вопросу крушения самолета AZAL под Актау в декабре 2024 года остается твердой и принципиальной – это ошибка российских военных.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения памятника "Крик матери" по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида.

По словам главы МИД, Россия должна выполнить те обещания, о которых говорил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана в октябре 2025 года.

"Самолет был сбит по причине ошибки Министерства обороны России. Наши ожидания заключается в том, что российская сторона выполнит все необходимые действия, даст правовую оценку произошедшему и выплатит компенсации", - подчеркнул Байрамов.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО "Панцирь-С". Кроме того, из-за применения российской стороной средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была полностью парализована система связи азербайджанского самолета. По этой причине борт пропал с радаров в воздушном пространстве России.

Отметим, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе 9 октября президент РФ Владимир Путин признал, что сработала российская система ПВО и выпущенные две ракеты взорвались, поразив азербайджанский самолет. В.Путин обещал, что российская сторона выплатит все надлежащие компенсации и даст правовую оценку действиям всех должностных лиц.

На борту самолета Embraer 190, летевшего рейсом J2-8243, находились 67 человек (62 пассажира, 5 членов экипажа), среди которых 42 гражданина Азербайджана (37 пассажиров, 5 членов экипажа), 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана.

В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, выжили 29 человек. В авиакатастрофе погибли командир воздушного судна Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокюма Алиева.