"Азерэнержи" внедряет новую систему безопасности и управления энергосетью

"Азерэнержи" совместно с американской компанией Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) реализует проект по созданию современной системы мониторинга и управления энергосетью.

Как сообщили Report в компании, цель проекта - упростить интеграцию возобновляемых источников энергии, повысить устойчивость энергосистемы и привести управление в соответствие с международными стандартами.

В рамках проекта в Азербайджане внедряются технологии WAMS (система широкозонного мониторинга) и WACS (система широкозонного управления). На первом этапе на ключевых электростанциях и подстанциях устанавливаются 27 измерительных устройств PMU, фиксирующих в реальном времени параметры напряжения, тока и частоты.

Система позволит в онлайн-режиме контролировать энергосеть страны, включая соединения с Россией, Грузией и Ираном, своевременно выявлять риски и предотвращать аварии. WAMS обеспечит оперативное отслеживание состояния сети и точное регулирование потоков энергии, а WACS - автоматическое управление нагрузками и балансировку генерации, минимизируя человеческий фактор и вероятность сбоев.