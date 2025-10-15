Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026

    Азербайджанский минеральный напиток "Истису" вышел на рынок Беларуси

    Другие
    • 15 октября, 2025
    • 11:03
    Азербайджанский минеральный напиток Истису вышел на рынок Беларуси

    Азербайджанский минеральный напиток "Истису" начал поставляться в Беларусь.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджилы, выступая на Азербайджано-белорусском бизнес-форуме.

    По его словам, стороны успешно реализовали все необходимые этапы для осуществления экспорта.

    "Мы продвигаем на белорусский рынок минеральный напиток "Истису". Контракт подписан, лабораторные испытания и регистрация в рамках Евразийского экономического союза завершены. Мы уже реализовали экспорт первой партии продукции", - отметил Гаджилы.

    "Истису" экспорт Беларусь бизнес-форум AZPROMO Турал Гаджилы
    Azerbaijan's Istisu mineral water enters Belarusian market

    Последние новости

    11:38

    Беларусь заинтересована в увеличении поставок собственной продукции в Азербайджан

    АПК
    11:32

    В Азербайджане идет подготовка к открытию крупного реабилитационного центра

    Туризм
    11:29

    В Армении задержаны шесть священников - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:26

    Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтяному терминалу в Крыму

    В регионе
    11:25

    Вице-премьер Беларуси прибудет в Азербайджан 28 октября - ЭКСКЛЮЗИВ

    Другие
    11:24

    Айдын Керимов: В Шуше началось строительство еще 45 зданий

    Инфраструктура
    11:16

    Беларусь начнет поставки молочных консервов в Азербайджан

    Бизнес
    11:16

    Азербайджан увеличил транспортировку газа по TANAP более чем на 2%

    Энергетика
    11:14

    Зампредседателя: Конкуренция в сфере оздоровительного и медицинского туризма растет

    Туризм
    Лента новостей