Азербайджанский минеральный напиток "Истису" вышел на рынок Беларуси
Другие
- 15 октября, 2025
- 11:03
Азербайджанский минеральный напиток "Истису" начал поставляться в Беларусь.
Как передает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджилы, выступая на Азербайджано-белорусском бизнес-форуме.
По его словам, стороны успешно реализовали все необходимые этапы для осуществления экспорта.
"Мы продвигаем на белорусский рынок минеральный напиток "Истису". Контракт подписан, лабораторные испытания и регистрация в рамках Евразийского экономического союза завершены. Мы уже реализовали экспорт первой партии продукции", - отметил Гаджилы.
Последние новости
11:38
Беларусь заинтересована в увеличении поставок собственной продукции в АзербайджанАПК
11:32
В Азербайджане идет подготовка к открытию крупного реабилитационного центраТуризм
11:29
В Армении задержаны шесть священников - ОБНОВЛЕНОВ регионе
11:26
Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтяному терминалу в КрымуВ регионе
11:25
Вице-премьер Беларуси прибудет в Азербайджан 28 октября - ЭКСКЛЮЗИВДругие
11:24
Айдын Керимов: В Шуше началось строительство еще 45 зданийИнфраструктура
11:16
Беларусь начнет поставки молочных консервов в АзербайджанБизнес
11:16
Азербайджан увеличил транспортировку газа по TANAP более чем на 2%Энергетика
11:14