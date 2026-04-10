    Азербайджанская нефть подорожала до $125 за баррель

    • 10 апреля, 2026
    • 09:41
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $4,59 или 3,8%, составив $125,03.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов, цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $131,97.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $4,99 или 4,3%, до $119,88.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti 4 %-ə qədər artıb
    Azerbaijani oil price rises by nearly 4%

