Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Азербайджан и ВБ обсудили новый проект в сфере сельского хозяйства и орошения

    Другие
    • 12 ноября, 2025
    • 21:58
    Азербайджан и ВБ обсудили новый проект в сфере сельского хозяйства и орошения

    Первый заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов встретился с находящейся с визитом в стране миссией Всемирного банка по сельскому хозяйству и продовольствию.

    Как сообщает Report, стороны обсудили текущее состояние и будущие направления сотрудничества в области сельского хозяйства и орошению, включая разработку, утверждение и механизмы реализации проекта "Конкурентоспособные, устойчивые сельскохозяйственные и оросительные услуги" (CRAIS). Было отмечено, что эта инициатива направлена на повышение производительности, устойчивости и конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Азербайджана с особым вниманием к приоритетным ирригационным схемам и мероприятиям.

    А.Керимов отметил, что модернизация аграрного сектора, повышение эффективности ирригационной инфраструктуры, внедрение сельскохозяйственных технологий, адаптированных к изменению климата, и усиление продовольственной безопасности являются основными приоритетами правительства.

    Член делегации Хольгер Край высоко оценил достижения Азербайджана в области развития сельского хозяйства и ирригационной инфраструктуры в последние годы, заявив, что проект CRAIS будет способствовать повышению устойчивости сельскохозяйственного сектора, поддержке экономической активности и занятости в сельской местности.

    На встрече также состоялся обмен мнениями о подготовке к реализации проекта, привлечении профильных специалистов, ускорении процессов технической подготовки и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

    Всемирный банк орошение земель проект сельское хозяйство
    Фото
    Dünya Bankı ilə kənd təsərrüfatı və suvarma sahəsində yeni layihə müzakirə olunub

    Последние новости

    22:20

    В МАГАТЭ назвали запасы высокообогащенного Тегерана

    В регионе
    22:18

    СМИ: Переименование Минобороны может обойтись США в $2 млрд

    Другие страны
    22:07

    Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent до $68,76 за баррель

    Другие страны
    21:58
    Фото

    Азербайджан и ВБ обсудили новый проект в сфере сельского хозяйства и орошения

    Другие
    21:48

    Азербайджанские дзюдоисты будут участвовать в Гран-При в Хорватии

    Индивидуальные
    21:27

    Рубио обсудил с коллегами по G7 пути завершения российско-украинской войны

    Другие страны
    21:16

    Фидан: ХАМАС демонстрирует готовность к урегулированию в Газе

    Другие страны
    21:10

    Скончалась известная турецкая певица Муаззез Абаджи

    В регионе
    20:52

    Эрдоган и Кавелашвили обсудили ход спасательных работ на месте авиакатастрофы

    В регионе
    Лента новостей