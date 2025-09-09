ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Азербайджан и Китай обсудили возможности развития сотрудничества в области прав человека

    Другие
    • 09 сентября, 2025
    • 10:55
    Азербайджан и Китай обсудили возможности развития сотрудничества в области прав человека

    Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обсудила с заместителем председателя Национальной надзорной комиссии Лю Цуесином возможности развития сотрудничества в области прав человека.

    Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, переговоры состоялись в рамках визита Сабины Алиевой в Китай в качестве вице-президента Азиатской ассоциации омбудсменов для участия в ежегодных собраниях организации.

    Стороны высоко оценили нынешний уровень стратегических отношений между Азербайджаном и Китаем, а также подчеркнули широкие возможности для дальнейшего развития связей.

    Сабина Алиева отметила наличие широких возможностей для развития сотрудничества сотрудничества на двусторонних и многосторонних платформах. По ее словам, существующий диалог между двумя учреждениями будет способствовать дальнейшему развитию межинституциональных связей, а взаимный обмен информацией и опытом, совместные просветительские мероприятия внесут важный вклад в более эффективную защиту прав человека.

