Азербайджан и Китай обсудили возможности развития сотрудничества в области прав человека

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обсудила с заместителем председателя Национальной надзорной комиссии Лю Цуесином возможности развития сотрудничества в области прав человека.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, переговоры состоялись в рамках визита Сабины Алиевой в Китай в качестве вице-президента Азиатской ассоциации омбудсменов для участия в ежегодных собраниях организации.

Стороны высоко оценили нынешний уровень стратегических отношений между Азербайджаном и Китаем, а также подчеркнули широкие возможности для дальнейшего развития связей.

Сабина Алиева отметила наличие широких возможностей для развития сотрудничества сотрудничества на двусторонних и многосторонних платформах. По ее словам, существующий диалог между двумя учреждениями будет способствовать дальнейшему развитию межинституциональных связей, а взаимный обмен информацией и опытом, совместные просветительские мероприятия внесут важный вклад в более эффективную защиту прав человека.