AYNA: изменение тарифов за проезд затронет только современные автобусы

Изменение тарифов в общественном транспорте направлено на удовлетворение растущих транспортных потребностей, обновление автобусного парка и обеспечение устойчивости пассажирских перевозок.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что новые цены будут действовать лишь на маршрутах, где используются современные автобусы с безналичной оплатой - электрические, на сжатом природном газе (CNG), а также дизельные 2025 года выпуска. В Баку это коснется только электрических и CNG-автобусов. На первом этапе изменения затронут около 9% маршрутов по стране и 30% маршрутов в столице.

По информации AYNA, до конца 2025 года планируется закупить 400 автобусов для Баку и 100 для Сумгайыта и Абшерона, что ускорит обновление парка и повысит качество перевозок: "В Гяндже полностью обновлен автобусный парк, в Нахчыване ожидается поставка 60 электробусов. Современный транспорт будет внедряться и в Лачыне, Ханкенди, Джебраиле и Агдаме".

С перечнем маршрутов, на которых тарифы будут изменены, можно ознакомиться в списке.