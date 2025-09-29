Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    AYNA: изменение тарифов за проезд затронет только современные автобусы

    Другие
    • 29 сентября, 2025
    • 15:52
    AYNA: изменение тарифов за проезд затронет только современные автобусы

    Изменение тарифов в общественном транспорте направлено на удовлетворение растущих транспортных потребностей, обновление автобусного парка и обеспечение устойчивости пассажирских перевозок.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Отмечается, что новые цены будут действовать лишь на маршрутах, где используются современные автобусы с безналичной оплатой - электрические, на сжатом природном газе (CNG), а также дизельные 2025 года выпуска. В Баку это коснется только электрических и CNG-автобусов. На первом этапе изменения затронут около 9% маршрутов по стране и 30% маршрутов в столице.

    По информации AYNA, до конца 2025 года планируется закупить 400 автобусов для Баку и 100 для Сумгайыта и Абшерона, что ускорит обновление парка и повысит качество перевозок: "В Гяндже полностью обновлен автобусный парк, в Нахчыване ожидается поставка 60 электробусов. Современный транспорт будет внедряться и в Лачыне, Ханкенди, Джебраиле и Агдаме".

    С перечнем маршрутов, на которых тарифы будут изменены, можно ознакомиться в списке.

    автобусы оплата проезда новые тарифы AYNA
    AYNA ictimai nəqliyyatda qiyməti dəyişən marşrutların siyahısını açıqlayıb

    Последние новости

    16:18

    Чайные традиции Азербайджана представлены в Брюсселе, следующий пункт - Париж

    Туризм
    16:16

    Генсек СЕ: Мирное соглашение между Баку и Ереваном откроет возможности для развития в регионе

    Другие
    16:14

    Али Асадов: Азербайджан придает большое значение расширению торговый связей со странами СНГ

    Внешняя политика
    16:14

    Узбекский министр: Церемония открытия III Игр СНГ в Гяндже была грандиозной

    Индивидуальные
    16:12

    В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборы

    Милли Меджлис
    16:10

    В Минске утвердят План реализации II этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.

    Внешняя политика
    16:09

    Начнутся ли переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в обход вето Венгрии?

    Внешняя политика
    16:07

    Мальдивские СМИ: Безвиз с Азербайджаном открывает новые горизонты для туризма Мальдив

    Другие
    16:04

    Вугар Гюльмамедов: Число экологических законопроектов под парламентским контролем превысило 50

    Экология
    Лента новостей