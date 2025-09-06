Аун: атаки Израиля препятствуют развертыванию армии Ливана на южной границе

Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    • 06 сентября, 2025
    • 21:56
    Израиль должен вывести войска из оккупированных им районов, чтобы ливанская армия смогла завершить развертывание на южной границе.

    Как передает Report, об этом заявил президент республики генерал Джозеф Аун, который принял в Бейруте главу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера.

    "Ливанские военнослужащие контролируют сейчас 85% территории южнее реки Литани, размещению войск на международно признанной границе мешает Израиль, который продолжает свои агрессивные нападения", - утверждал политик, слова которого приводит президентская пресс-служба в соцсети X.

    Аун призвал США оказать давление на Израиль и заставить его выполнить условия соглашения о перемирии от 27 ноября 2024 года, которые предусматривают прекращение военных действий, вывод войск с пяти оккупированных высот на юге Ливана и возврат пленных.

    "Эти шаги будут способствовать реализации принятого 5 августа ливанским правительством решения о передаче армии всех вооружений, находящихся у военизированных группировок, в том числе движения "Хезболлах", - отметил президент. При этом он подчеркнул важность оказания поддержки ливанской армии, предоставления ей необходимого снаряжения и техники с целью успешного выполнения поставленных задач на всей территории Ливана.

    По словам Ауна, военнослужащие действуют "в сложных географических и оперативных условиях". Он привел данные, согласно которым с начала года при изъятии оружия, транспортировке боеприпасов, обезвреживании мин и других операциях погибли 12 офицеров и солдат. 

