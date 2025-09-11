Армения и НАТО обсудили безопасность на Южном Кавказе

Армения и НАТО обсудили вопросы сотрудничества, а также ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, президент Армении Ваагн Хачатурян принял аккредитованных при НАТО послов, посетивших страну.

"В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы повестки партнерства Армения-НАТО, подчеркнута важность развития сотрудничества и преемственности программ", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждалась ситуация в регионе, шаги, предпринимаемые на пути к установлению стабильного и прочного мира, а также роль международных партнеров.