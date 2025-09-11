Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Армения и НАТО обсудили безопасность на Южном Кавказе

    • 11 сентября, 2025
    • 15:31
    Армения и НАТО обсудили безопасность на Южном Кавказе

    Армения и НАТО обсудили вопросы сотрудничества, а также ситуацию в регионе Южного Кавказа.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, президент Армении Ваагн Хачатурян принял аккредитованных при НАТО послов, посетивших страну.

    "В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы повестки партнерства Армения-НАТО, подчеркнута важность развития сотрудничества и преемственности программ", - говорится в сообщении.

    Кроме того, обсуждалась ситуация в регионе, шаги, предпринимаемые на пути к установлению стабильного и прочного мира, а также роль международных партнеров.

    Ermənistan və NATO Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi müzakirə edib
    Armenia and NATO discuss security in South Caucasus

    Лента новостей