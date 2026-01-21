Антониу Кошта: Введение дополнительных тарифов подорвет отношения ЕС и США

Трансатлантические отношения Европейского союза подвергаются серьезному испытанию, и данный вопрос будет обсуждаться на чрезвычайной встрече европейских лидеров в четверг, 22 января.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил президент Совета ЕС Антониу Кошта, выступая на пленарном заседании Европейского парламента.

По его словам, Европа сталкивается с кажущимися непреодолимыми геополитическими вызовами.

"Это агрессивная война России против Украины, подрыв международного правопорядка, сомнения в устойчивости ключевых альянсов. Но Европейский союз способен выйти из этой ситуации более сильным, устойчивым и суверенным", - отметил он.

Президент Совета ЕС подчеркнул, что позиции государств-членов ЕС накануне встречи сходятся по ряду ключевых вопросов, включая приверженность принципам международного права, территориальной целостности и национального суверенитета, поддержку Дании и Гренландии, а также общую трансатлантическую заинтересованность в обеспечении мира и безопасности в Арктике, в частности, в рамках НАТО.

В то же время Кошта заявил, что введение дополнительных тарифов подорвало бы трансатлантические отношения и было бы несовместимо с соглашениями между Европейским союзом и США.