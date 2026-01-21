Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Антониу Кошта: Введение дополнительных тарифов подорвет отношения ЕС и США

    Другие
    • 21 января, 2026
    • 14:04
    Антониу Кошта: Введение дополнительных тарифов подорвет отношения ЕС и США

    Трансатлантические отношения Европейского союза подвергаются серьезному испытанию, и данный вопрос будет обсуждаться на чрезвычайной встрече европейских лидеров в четверг, 22 января.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил президент Совета ЕС Антониу Кошта, выступая на пленарном заседании Европейского парламента.

    По его словам, Европа сталкивается с кажущимися непреодолимыми геополитическими вызовами.

    "Это агрессивная война России против Украины, подрыв международного правопорядка, сомнения в устойчивости ключевых альянсов. Но Европейский союз способен выйти из этой ситуации более сильным, устойчивым и суверенным", - отметил он.

    Президент Совета ЕС подчеркнул, что позиции государств-членов ЕС накануне встречи сходятся по ряду ключевых вопросов, включая приверженность принципам международного права, территориальной целостности и национального суверенитета, поддержку Дании и Гренландии, а также общую трансатлантическую заинтересованность в обеспечении мира и безопасности в Арктике, в частности, в рамках НАТО.

    В то же время Кошта заявил, что введение дополнительных тарифов подорвало бы трансатлантические отношения и было бы несовместимо с соглашениями между Европейским союзом и США.

    Антониу Кошта Евросоюз США Европа

    Последние новости

    14:11

    Председателем правления Azər-Türk Bank назначена Гюнель Набиева

    Финансы
    14:04

    Антониу Кошта: Введение дополнительных тарифов подорвет отношения ЕС и США

    Другие
    14:03

    Шарль Мишель: Мирный договор между Азербайджаном и Арменией - сильный сигнал для стран мира

    Внешняя политика
    13:55
    Фото
    Видео

    Из-за пожара в магазине стройматериалов в Дярнягюле проводится эвакуация, есть пострадавший - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    13:50

    Министр: Импорт дизтоплива из Азербайджана положительно повлиял на экономику Армении

    В регионе
    13:44

    Президент: Азербайджан продемонстрировал твердую политическую волю к установлению прочного мира

    Внешняя политика
    13:39

    В маршрут электрички Сумгайыт–Баку добавлены новые остановки

    Инфраструктура
    13:38

    В Москве задержали женщину за угон снегоуборочной машины

    В регионе
    13:33

    Трамп надеется на сотрудничество с Ильхамом Алиевым в стремлении к достижению глобального мира

    Внешняя политика
    Лента новостей