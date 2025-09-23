Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Анналена Бербок: Женщину-генсека ООН ждут уже 80 лет

    • 23 сентября, 2025
    • 15:18
    Анналена Бербок: Женщину-генсека ООН ждут уже 80 лет

    Председатель 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что "было бы замечательно", если бы следующим генсеком объединенной организации стала женщина, однако подчеркнула, что не видит себя на этой должности.

    Как передает Report, такое заявление экс-глава МИД Германии сделала в интервью немецкому журналу "Штерн".

    По ее словам, назначение женщины на должность генсека - это событие, которое "в принципе ожидают уже 80 лет".

    "Однако маловероятно, что я займу эту должность", – добавила Бербок, подчеркнув, что сейчас она отвечает за процесс отбора кандидатов. "И это достаточно сложная задача в условиях нынешней международной обстановки", – отметила она.

    Бербок также призналась, что ее возвращение в Берлин после окончания годичного срока полномочий не гарантировано, так как жизнь в Нью-Йорке дает ей новую свободу.

    "В Германии моим детям не всегда было легко из-за того, что их мать узнавали повсюду. А здесь я совершенно неизвестна", – сказала Бербок.

    Анналена Бербок вступила в должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН около двух недель назад. Ранее она возглавляла партию "Зеленых" и занимала пост министра иностранных дел в коалиционном правительстве Олафа Шольца.

    генсек ООН женщина Анналена Бербок Нью-Йорк Германия Генассамблея ООН
