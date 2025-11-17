Анна-Клаудия Росбах: WUF13 позволит оценить результаты Новой городской повестки

WUF13 станет ключевым этапом для обновления обязательств всех партнеров в деле обеспечения доступа к достойному жилью для каждого.

Как передает Report, об этом в видеообращении к участникам брифинга для дипломатического корпуса в Баку, посвященного подготовке к Всемирному форуму по устойчивому градостроительству (WUF13), заявила исполнительный директор UN-Habitat Анна-Клаудия Росбах.

По ее словам, доступное и безопасное жилье является основой человеческого достоинства, безопасности и климатических действий, лежащих в центре Целей устойчивого развития ООН.

"WUF13 также станет важной возможностью отметить десятилетие принятия Новой городской повестки, подвести итоги достигнутых результатов и определить направления работы на следующее десятилетие с особым акцентом на жилищную политику", - подчеркнула она.

Росбах напомнила, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года, а его главная тема - обеспечение жильем каждого, формирование безопасных и жизнеспособных городов и сообществ.

"Важно подчеркнуть, что Генеральная Ассамблея ООН проведет совещание высокого уровня по реализации Новой городской повестки в ходе Политического форума высокого уровня в июле 2026 года. В этом контексте WUF13 станет глобальной контрольной точкой для укрепления взаимодействия государств-членов, предварительной отчетности по городским обязательствам и оценки достигнутого прогресса", - добавила она.