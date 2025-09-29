Адилбек уулу: ОТГ обладает потенциалом для преодоления глобальных вызовов

В условиях глобальной неопределенности Организация тюркских государств (ОТГ) может стать важным источником решений.

Как сообщает Report, об этом заместитель директора Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызстана Шумкарбек Адилбек уулу заявил на конференции "Организация тюркских государств как региональный игрок в эпоху глобальной неопределенности" в Баку.

По его словам, современный мир переживает хаос: события на Ближнем Востоке и война в Украине наглядно демонстрируют рост угроз и рисков, в том числе для стран Центральной Азии.

"Перед лицом глобальных вызовов - войн, климатических изменений и гибридных угроз - чрезвычайно важно укреплять сотрудничество внутри Организации тюркских государств. Сегодня ОТГ становится коридором между странами Центральной Азии, Южным Кавказом и Анатолией, то есть у организации есть большой потенциал", - отметил Адилбек уулу.

Он подчеркнул, что организация обладает потенциалом для урегулирования проблем в самых разных сферах - "от противодействия дезинформации в киберпространстве до снижения климатических рисков и защиты критической инфраструктуры".