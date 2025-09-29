Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Адилбек уулу: ОТГ обладает потенциалом для преодоления глобальных вызовов

    • 29 сентября, 2025
    • 11:05
    Адилбек уулу: ОТГ обладает потенциалом для преодоления глобальных вызовов

    В условиях глобальной неопределенности Организация тюркских государств (ОТГ) может стать важным источником решений.

    Как сообщает Report, об этом заместитель директора Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызстана Шумкарбек Адилбек уулу заявил на конференции "Организация тюркских государств как региональный игрок в эпоху глобальной неопределенности" в Баку.

    По его словам, современный мир переживает хаос: события на Ближнем Востоке и война в Украине наглядно демонстрируют рост угроз и рисков, в том числе для стран Центральной Азии.

    "Перед лицом глобальных вызовов - войн, климатических изменений и гибридных угроз - чрезвычайно важно укреплять сотрудничество внутри Организации тюркских государств. Сегодня ОТГ становится коридором между странами Центральной Азии, Южным Кавказом и Анатолией, то есть у организации есть большой потенциал", - отметил Адилбек уулу.

    Он подчеркнул, что организация обладает потенциалом для урегулирования проблем в самых разных сферах - "от противодействия дезинформации в киберпространстве до снижения климатических рисков и защиты критической инфраструктуры".

    Qırğızıstan rəsmisi: TDT qlobal çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün potensiala malikdir
    Adilbek Uulu: OTS has potential to overcome global challenges

    Лента новостей