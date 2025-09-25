ACWA Power считает Азербайджан стратегически важным партнером в зеленых проектах

Азербайджан является стратегически важным партнером для ACWA Power с точки зрения развития зеленых проектов.

Как передает Report, об этом заявила директор по развитию бизнеса ACWA Power Полина Любомирова на "Неделе зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

"Азербайджан - стратегическая страна для нас, где мы можем продемонстрировать лучшие практики и содействовать развитию устойчивых и "зеленых" проектов. Мы поддерживаем стратегию более экологичного и устойчивого развития Азербайджана через различные проекты, которые реализуем здесь", - отметила она.

По словам Любомировой, ACWA Power рассматривает каждую страну комплексно, исходя из потребностей не только национальной экономики, но и региона в целом. В Азербайджане, подчеркнула она, существуют определенные вызовы, и компания старается отвечать на них с помощью реализуемых проектов.

В числе ключевых инициатив она отметила строительство ветряной электростанции на 200 МВт, которая должна быть введена в эксплуатацию в декабре этого года. Этот объект станет одним из самых масштабных в регионе.

"Кроме того, ACWA Power недавно подписала соглашение о государственно-частном партнерстве о строительстве завода по опреснению морской воды в Азербайджане. Это знаковое событие как для Азербайджана, так и для ACWA Power", - добавила она.