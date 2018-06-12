Зятя короля Испании приговорили к 70 месяцам заключения за коррупцию

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Верховный суд Испании приговорил к пяти годам и 10 месяцам заключения Иньяки Урдангарина, мужа инфанты Криcтины, сестры короля Фелипе VI.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, говорится в судебном постановлении.
Таким образом, тюремный срок, оглашенный ранее судом города Пальма-де-Майорка по громкому коррупционному делу некоммерческой организации Noos, снижен на пять месяцев.
Урдангарин признан виновным в растрате, использовании служебного положения в личных целях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, торговле влиянием, снято обвинение в фальсификации государственных документов.
Tural AsadiАвтор новости
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