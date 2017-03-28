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    Зять Трампа возглавил офис по инновациям при Белом доме

    Кушнер будет заниматься модернизацией технологий в министерствах и ведомствах

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Зять и по совместительству советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер возглавил новый офис по инновациям при Белом доме.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

    "Офис по американским инновациям будет реализовывать представления президента о том, как реализовывать широкий круг правительственных операций и услуг быстрее запланированного срока и дешевле установленного бюджета", — пояснил Спайсер.

    В частности, Кушнер будет заниматься модернизацией технологий в министерствах и ведомствах, уточнил он. Спайсер особо упомянул необходимость повысить эффективность работы министерства по делам ветеранов.

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