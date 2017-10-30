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    Зять Трампа совершил необъявленный визит в Саудовскую Аравию

    Вместе с ним поездку совершили также заместитель советника Трампа и специальный посланник США на Ближнем Востоке© Vesty.co.il

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Анонимный источник в Белом доме сообщил о необъявленном визите Джареда Кушнера, зятя и советника президента США Дональда Трампа, в Саудовскую Аравию.

    Как передает Report, об этом сoобщает Politico.

    "Советник президента, заместитель советника президента США по нацбезопасности и спецпосланник США только что вернулись из Саудовской Аравии", - сказал он.

    Отмечается, что вместе с ним поездку совершили также заместитель советника Трампа по национальной безопасности Дин Пауэлл и специальный посланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.

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