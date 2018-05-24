Зять Трампа 7 часов находился на допросе по "российскому делу"

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Советник президента США Джаред Кушнер, являющийся зятем Трампа, около семи часов находился на допросе по так называемому "российскому делу". Подчиненных спецпрокурора Роберта Мюллера интересовали вопросы, связанные с обстоятельствами увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР, сообщает Report.

Сообщается, что встреча прошла в апреле 2018 года. На ней Кушнер, в частности, рассказал о предвыборной кампании Трампа, а также о том, как проходила передача власти в стране новой администрации.