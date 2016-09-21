Звезды Голливуда снялись в социальной рекламе против Трампа

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Американский режиссер Джосс Уидон, снявший фильмы "Мстители" и "Мстители: Эра Альтрона", запустил кампанию в поддержку кандидатуры Хиллари Клинтон на президентских выборах в США.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Уидон снял видеоролик с несколькими известными голливудскими актерами.

В ролике, получившем название "Спаси положение" (Save the day), задействованы снимавшиеся в лентах режиссера Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Джеймс Франко, Джулианна Мур, Стэнли Туччи, Дон Чидл, Нил Патрик Харрис, Мартин Шин и другие.

Актеры сказали, что вскоре в жизни американцев произойдет важное событие и что все должны проголосовать, поскольку важен голос каждого избирателя. Выборы президента актеры называют "переломным моментом для страны, для мира". По их словам, "все мы можем спасти положение - ради наших детей, ради нашего общества, ради Америки". Симпатии кинозвезд на стороне Хиллари Клинтон, а не Дональда Трампа, хотя фамилии кандидатов в президенты напрямую не упоминаются.

В частности, актеры предлагают подумать над тем, хотят ли жители США "доверить ядерное оружие человеку, который постоянно говорит "стрелять, стрелять", и тут же дают понять, что такого человека необходимо уволить.