Звезда Болливуда вступилась за беженцев рохинджа

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Звезда индийского кино и подруга герцогини Сассекской Меган Маркл Приянка Чопра призвала международное сообщество поддержать детей беженцев рохинджа, переселившихся в прошлом году из Мьянмы в Бангладеш, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Будучи послом ЮНИСЕФ, Чопра высказалась в поддержку беженцев-мусульман на встрече в столице Бангладеша Дакке.

"Каждое дитя заслуживает будущего, возможности сделать свой вклад в историю человечества. Мир несет ответственность за детей-беженцев, ведь им некуда идти. Ничего своего у них нет", —заявила актриса, которая до этого четыре дня провела в лагерях беженцев в городе Кокс-Базар.

Конфликт между государством и народом Мьянмы и мусульманами-рохинджа вынудил 700 тыс. жителей покинуть свои дома в августе-ноябре 2017 года. В ООН назвали конфликт «этнической чисткой» и в марте начали сбор средств в поддержку беженцев.