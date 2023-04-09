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Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд

Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд Золотовалютные резервы Украины в настоящее время составляют более чем $30 млрд.
Другие страны
9 апреля 2023 г. 09:36
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд

Золотовалютные резервы Украины в настоящее время составляют более чем $30 млрд.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Рада" заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет - они превышают $30 млрд", - сказал он. По утверждению Устенко, этих средств хватит для того, чтобы покрыть импорт в Украину более чем за 5 месяцев.

Ранее в Нацбанке Украины сообщили, что международные резервы страны по итогам февраля этого года снизились на 3,5% по сравнению с показателем предыдущего месяца и составили $28,86 млрд. По информации регулятора, это произошло в связи с его интервенциями по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке страны.

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