Золотая малина-2024: "Джокер-2" и новый фильм Копполы главные антифавориты года

Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина", которая ежегодно присуждается за самые громкие кинематографические провалы года.

Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина", которая ежегодно присуждается за самые громкие кинематографические провалы года.

Как передает Report, 45-я церемония награждения состоится 1 марта, по традиции перед церемонией награждения лауреатов "Оскара".

Больше всего номинаций на "Золотую малину-2025" у фильма "Джокер: Безумие на двоих" — семь, он представлен почти во всех категориях. Следом за ним идут картины "Мадам Паутина", "Мегалополис", "Пограничье" и "Рейган" (по шесть номинаций).

Полный список номинантов:

Худший фильм: "Рейган", "Бордерлендс", "Мегалополис", "Джокер: Безумие на двоих", "Мадам Паутина".

Худший режиссер: Ск. Дж. Кларксон ("Мадам Паутина"), Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис"), Илай Рот ("Бордерлендс"), Джерри Сайнфелд ("Без глазури"), Тодд Филлипс ("Джокер: Безумие на двоих").

Худший актер: Джек Блэк ("Дорогой Санта"), Закари Ливай ("Гарольд и волшебный мелок"), Хоакин Феникс ("Джокер: Безумие на двоих"), Деннис Куэйд ("Рейган"), Джерри Сайнфелд ("Без глазури").

Худшая актриса: Кейт Бланшетт ("Бордерлендс"), Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих"), Брайс Даллас Ховард ("Аргайл: Супершпион"), Дакота Джонсон ("Мадам Паутина"), Дженнифер Лопес ("Атлас").

Худший актер второго плана: Джек Блэк ("Бордерлендс"), Джон Войт ("Мегалополис" + "Рейган" + "Страна теней" + "Незнакомцы"), Шайа ЛаБаф ("Мегалополис"), Тахар Рахим ("Мадам Паутина", Кевин Харт ("Бордерлендс").

Худшая актриса второго плана: Арина ДеБоз (Аргайл: Супершпион" + "Крейвен-охотник"), Лесли Энн Даун ("Рейган"), Эмма Робертс ("Мадам Паутина"), Эми Шумер ("Без глазури"), FKA twigs ("Ворон").

Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат: "Ворон", "Джокер: Безумие на двоих", "Крэйвен-охотник", "Муфаса: Король Лев", "Мятежная луна, часть 2: Оставляющая шрамы".

Худший сценарий: "Джокер: Безумие на двоих", "Крейвен-охотник", "Мадам Паутина", "Мегалополис", "Рейган".

Худшее экранное комбо: весь актерский состав "Мегалополиса", Деннис Куэйд и Пенелопа Энн Миллер "Рейган", любые два несносных персонажа (но особенно Джек Блэк) "Бордерлендс", любые два несмешных комедийных актера "Без глазури", Хоакин Феникс и Леди Гага "Джокер: Безумие на двоих".

Антипремия "Золотая малина" была основана американцем Джоном Уилсоном в 1981 году. Ею награждают за худшие актерские работы, сценарии, режиссуру, саундтреки и фильмы года. Победителей выбирают около 500 членов так называемого Фонда "Золотая малина" (Golden Raspberry Award Foundation, GRAF) путем голосования по почте. Призом служит пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской из пульверизатора. Стоимость такого приза составляет менее $5. Лауреаты практически никогда не забирают его лично.