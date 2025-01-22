О нас

Золотая малина-2024: "Джокер-2" и новый фильм Копполы главные антифавориты года

Золотая малина-2024: "Джокер-2" и новый фильм Копполы главные антифавориты года Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина", которая ежегодно присуждается за самые громкие кинематографические провалы года.
Другие страны
22 января 2025 г. 14:14
Золотая малина-2024: Джокер-2 и новый фильм Копполы главные антифавориты года

Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина", которая ежегодно присуждается за самые громкие кинематографические провалы года.

Как передает Report, 45-я церемония награждения состоится 1 марта, по традиции перед церемонией награждения лауреатов "Оскара".

Больше всего номинаций на "Золотую малину-2025" у фильма "Джокер: Безумие на двоих" — семь, он представлен почти во всех категориях. Следом за ним идут картины "Мадам Паутина", "Мегалополис", "Пограничье" и "Рейган" (по шесть номинаций).

Полный список номинантов:

Худший фильм: "Рейган", "Бордерлендс", "Мегалополис", "Джокер: Безумие на двоих", "Мадам Паутина".

Худший режиссер: Ск. Дж. Кларксон ("Мадам Паутина"), Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис"), Илай Рот ("Бордерлендс"), Джерри Сайнфелд ("Без глазури"), Тодд Филлипс ("Джокер: Безумие на двоих").

Худший актер: Джек Блэк ("Дорогой Санта"), Закари Ливай ("Гарольд и волшебный мелок"), Хоакин Феникс ("Джокер: Безумие на двоих"), Деннис Куэйд ("Рейган"), Джерри Сайнфелд ("Без глазури").

Худшая актриса: Кейт Бланшетт ("Бордерлендс"), Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих"), Брайс Даллас Ховард ("Аргайл: Супершпион"), Дакота Джонсон ("Мадам Паутина"), Дженнифер Лопес ("Атлас").

Худший актер второго плана: Джек Блэк ("Бордерлендс"), Джон Войт ("Мегалополис" + "Рейган" + "Страна теней" + "Незнакомцы"), Шайа ЛаБаф ("Мегалополис"), Тахар Рахим ("Мадам Паутина", Кевин Харт ("Бордерлендс").

Худшая актриса второго плана: Арина ДеБоз (Аргайл: Супершпион" + "Крейвен-охотник"), Лесли Энн Даун ("Рейган"), Эмма Робертс ("Мадам Паутина"), Эми Шумер ("Без глазури"), FKA twigs ("Ворон").

Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат: "Ворон", "Джокер: Безумие на двоих", "Крэйвен-охотник", "Муфаса: Король Лев", "Мятежная луна, часть 2: Оставляющая шрамы".

    Худший сценарий: "Джокер: Безумие на двоих", "Крейвен-охотник", "Мадам Паутина", "Мегалополис", "Рейган".

    Худшее экранное комбо: весь актерский состав "Мегалополиса", Деннис Куэйд и Пенелопа Энн Миллер "Рейган", любые два несносных персонажа (но особенно Джек Блэк) "Бордерлендс", любые два несмешных комедийных актера "Без глазури", Хоакин Феникс и Леди Гага "Джокер: Безумие на двоих".

    Антипремия "Золотая малина" была основана американцем Джоном Уилсоном в 1981 году. Ею награждают за худшие актерские работы, сценарии, режиссуру, саундтреки и фильмы года. Победителей выбирают около 500 членов так называемого Фонда "Золотая малина" (Golden Raspberry Award Foundation, GRAF) путем голосования по почте. Призом служит пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской из пульверизатора. Стоимость такого приза составляет менее $5. Лауреаты практически никогда не забирают его лично.

    Подпишитесь на наш Telegram канал

    Другие новости из категории

    СМИ: ЕС рискует пропустить срок продления санкций против РФ из-за позиции Орбана
    СМИ: ЕС рискует пропустить срок продления санкций против РФ из-за позиции Орбана
    22 января 2025 г. 15:07
    Евросоюз намерен произвести 2 млн артиллерийских снарядов в 2025 году
    Евросоюз намерен произвести 2 млн артиллерийских снарядов в 2025 году
    22 января 2025 г. 14:53
    Туск: ЕС должен вооружиться, чтобы выжить в неопределенном мире
    Туск: ЕС должен вооружиться, чтобы "выжить" в неопределенном мире
    22 января 2025 г. 14:52
    Непал резко поднял плату за восхождение на Эверест
    Непал резко поднял плату за восхождение на Эверест
    22 января 2025 г. 14:48
    Шольц заявил о намерении укреплять ВСУ и после завершения конфликта в Украине
    Шольц заявил о намерении укреплять ВСУ и после завершения конфликта в Украине
    22 января 2025 г. 14:22
    На юго-западе Китая в результате крупного ДТП погибли пять человек
    На юго-западе Китая в результате крупного ДТП погибли пять человек
    22 января 2025 г. 14:09
    В шахте на юге Польши произошло возгорание метана, есть пострадавшие
    В шахте на юге Польши произошло возгорание метана, есть пострадавшие
    22 января 2025 г. 14:01
    Первое в истории чрезвычайное положение из-за снежной бури объявлено в большинстве южных штатов США
    Первое в истории чрезвычайное положение из-за снежной бури объявлено в большинстве южных штатов США
    22 января 2025 г. 13:55
    Председатель Евросовета призвал к дополнительным усилиям в области укрепления обороны ЕС
    Председатель Евросовета призвал к дополнительным усилиям в области укрепления обороны ЕС
    22 января 2025 г. 13:52
    США арендуют землю у Казахстана на 49 лет
    США арендуют землю у Казахстана на 49 лет
    22 января 2025 г. 13:33

    Последние новости

    Вся новостная лента
    Orphus sistemi