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Злоумышленники взорвали гранату в Колумбии, есть пострадавшие

​Злоумышленники взорвали гранату в Колумбии, есть пострадавшие

В Колумбии злоумышленники взорвали гранату у поста полиции. 

Как передает Report, об этом сообщает издание "Эспектадор".

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в муниципалитете Сардината. Группа неизвестных швырнула гранату к полицейскому посту.

В результате происшествия ранения получили как минимум 16 человек, 14 из которых просто проходили в этот момент мимо. Всех пострадавших доставили в больницы.

В настоящий момент правоохранители начали расследование произошедшего.

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