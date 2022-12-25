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Зимний шторм в США привел к отменам или задержкам более 1,5 тыс. авиарейсов

Зимний шторм в США привел к отменам или задержкам более 1,5 тыс. авиарейсов Сильнейший зимний шторм, обрушившийся на значительную часть США, стал причиной отмены или переноса более 1,5 тыс. авиарейсов в воскресенье.
Другие страны
25 декабря 2022 г. 12:46
Зимний шторм в США привел к отменам или задержкам более 1,5 тыс. авиарейсов

Сильнейший зимний шторм, обрушившийся на значительную часть США, стал причиной отмены или переноса более 1,5 тыс. авиарейсов в воскресенье.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сайта FlightAware.

В частности, власти отменили 1 149 внутренних рейсов и рейсов, отбывающих из США и прибывающих на территорию страны. Количество задержанных вылетов достигло 504.

Bloomberg в свою очередь сообщает, что в штате Нью-Йорк международный аэропорт "Буффало Ниагара" останется закрытым минимум до понедельника. Губернатор Кэти Хокл описала складывающуюся в штате ситуацию как очень тяжелую и мобилизовала Национальную гвардию. Она также обратилась к федеральным властям с призывом объявить штат зоной стихийного бедствия.

Накануне Национальная метеорологическая служба США назвала шторм почти беспрецедентным по масштабам - он простирался от Великих озер рядом с Канадой до реки Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой.

Шторм унес жизни, по меньшей мере, 23 человек. По данным метеорологов, около 60% американцев столкнулись с какими-либо предупреждениями, связанными с опасными погодными явлениями.

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