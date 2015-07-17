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    ​Зимбабве попросилась в зону свободной торговли ЕАЭС

    Более того, заключить соглашения с ЕАЭС желают Иордания, Сирия, Монголия и Албания

    Баку. 17 Июля. REPORT.AZ/ Зимбабве может подать заявку на создание зоны

    свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

    Как передает Report, об этом сообщает издание Vestifinance.ru.

    Отмечается, что Зимбабве ввела в обращение доллар США, до этого инфляция в условиях хождения местной валюты достигала нескольких сотен миллионов процентов.

    Более того, помимо Зимбабве, заключить соглашения с ЕАЭС желают Иордания, Сирия, Монголия и Албания. Всего в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК, наднациональный орган управления ЕАЭС) подано более 30 подобных обращений.

    ЕЭК рассматривает заявки, а решения по созданию совместных исследовательских групп (СИГ) и началу переговоров принимают при достижении соглашения между всеми членами ЕАЭС.

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