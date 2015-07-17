​Зимбабве попросилась в зону свободной торговли ЕАЭС

Баку. 17 Июля. REPORT.AZ/ Зимбабве может подать заявку на создание зоны

свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Как передает Report, об этом сообщает издание Vestifinance.ru.

Отмечается, что Зимбабве ввела в обращение доллар США, до этого инфляция в условиях хождения местной валюты достигала нескольких сотен миллионов процентов.

Более того, помимо Зимбабве, заключить соглашения с ЕАЭС желают Иордания, Сирия, Монголия и Албания. Всего в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК, наднациональный орган управления ЕАЭС) подано более 30 подобных обращений.

ЕЭК рассматривает заявки, а решения по созданию совместных исследовательских групп (СИГ) и началу переговоров принимают при достижении соглашения между всеми членами ЕАЭС.