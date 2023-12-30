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Зимбабве планирует за 10 лет довести доходы от выращивания черники до $1 млрд

Зимбабве планирует за 10 лет довести доходы от выращивания черники до $1 млрд Республика Зимбабве активно развивает производство черники и рассчитывает создать отрасль объемом 1 млрд долларов. Уже сейчас страна на юге Африки вошла в число экспортеров - в сезоне 2022-2023 годов объем поставок достиг 7 тыс. тонн.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 16:52
Зимбабве планирует за 10 лет довести доходы от выращивания черники до $1 млрд

Республика Зимбабве активно развивает производство черники и рассчитывает создать отрасль объемом 1 млрд долларов. Уже сейчас страна на юге Африки вошла в число экспортеров - в сезоне 2022-2023 годов объем поставок достиг 7 тыс. тонн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Herald.

Зимбабвийские эксперты связывают с черникой надежды на диверсификацию экономики, до сих пор в значительной степени ориентированной на эксплуатацию невозобновляемых ресурсов - добычу полезных ископаемых. Доходы производителей черники в Зимбабве пока довольно скромны - 14-21 млн долларов в год, но в течение 10 лет этот показатель способен вырасти до 1 млрд долларов при надлежащем внимании и инвестициях.

По данным Международной организации черники, потребление ягоды на планете в последние годы быстро растет, соответственно увеличивается и спрос. Мировое производство черники в 2021 году достигло 1,79 млн тонн, на первых позициях находятся КНР, США и Перу - 468 220 тонн, 328 180 тонн и 261 730 тонн соответственно. При этом спрос настолько велик, что США и КНР еще и импортируют чернику - 259 000 тонн и 29 597 тонн в год соответственно.

В Зимбабве, где выращивание черники началось в 2016 году, Совет по развитию растениеводства заявил, что производители готовы вложить около 140 млн долларов и освоить дополнительно 4 тыс. га при соответствующей поддержке со стороны государства.

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Версия на английском языке Zimbabwe plans to increase income from blueberry cultivation to $1B in 10 years

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