Зигмар Габриэль: США должны помнить, что Вашингтон также зависит от ЕС

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Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ США должны помнить о том, что не только ЕС зависит от Вашингтона, но и наоборот.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Если мы хотим оказывать влияние на события нынешнего времени, то мы должны признать, что собственных сил нам будет недостаточно. Мы нуждаемся в партнерских отношениях с Америкой, но и она должна понимать, что тесное сотрудничество с Европой в том числе и в американских интересах", - подчеркнул З.Габриэль.

"Никто не должен пытаться расколоть ЕС - ни Россия, ни Китай, ни США. ЕС является равным партнером, который сотрудничает с США, но не является их подданным", - добавил он.



