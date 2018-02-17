Зигмар Габриэль: Германия не намерена отказываться от сделки с Ираном по атому

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Германия не хочет отказываться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, советует не делать этого и США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Подписав договор с Ираном, мы многого достигли. Мы выступали единым фронтом, и советуем нашим американским друзьям не отказываться от этого общего плана действий, а идти совместно и всячески препятствовать расширению влияния Ирана в регионе", - подчеркнул З.Габриэль.

Напомним, что 14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.