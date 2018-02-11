Жуткая авария в Гонконге: 18 погибших

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате ДТП в Гонконге достигло 18 человек.

Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в субботу. Двухэтажный пассажирский автобус опрокинулся на бок на обочину дороги.

Среди погибших 15 мужчин и три женщины, еще около 60 человек пострадали. Ранее сообщалось о 13 погибших.

Точная причина ДТП пока не установлена, но многие пассажиры рассказывали, что водитель автобуса ехал на большой скорости из-за отставания от графика.