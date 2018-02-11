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    Жуткая авария в Гонконге: 18 погибших

    Двухэтажный пассажирский автобус опрокинулся на бок на обочину дороги

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате ДТП в Гонконге достигло 18 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на полицию.

    Инцидент произошел в субботу. Двухэтажный пассажирский автобус опрокинулся на бок на обочину дороги. 

    Среди погибших 15 мужчин и три женщины, еще около 60 человек пострадали. Ранее сообщалось о 13 погибших.

    Точная причина ДТП пока не установлена, но многие пассажиры рассказывали, что водитель автобуса ехал на большой скорости из-за отставания от графика.

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