Жуткая авария в Гонконге: 18 погибших

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате ДТП в Гонконге достигло 18 человек.
Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в субботу. Двухэтажный пассажирский автобус опрокинулся на бок на обочину дороги.
Среди погибших 15 мужчин и три женщины, еще около 60 человек пострадали. Ранее сообщалось о 13 погибших.
Точная причина ДТП пока не установлена, но многие пассажиры рассказывали, что водитель автобуса ехал на большой скорости из-за отставания от графика.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook