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Журналисты устроили давку у зала переговоров Путина с Байденом

Журналисты устроили давку у зала переговоров Путина с Байденом Некоторые из сопровождающих президента США Джо Байдена американских журналистов не смогли попасть на начало встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена из-за столпотворения у двери переговорной комнаты
Другие страны
16 июня 2021 г. 16:59
Журналисты устроили давку у зала переговоров Путина с Байденом

Некоторые из сопровождающих президента США Джо Байдена американских журналистов не смогли попасть на начало встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена из-за столпотворения у двери переговорной комнаты. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказала в эфире телеканала CNN его корреспондент Кэйтлен Коллинз.

По ее словам, планировалось, что представителям СМИ с обеих сторон разрешат одновременно зайти в переговорную комнату на начало встречи, чтобы сделать фотографии и выслушать открывающие дискуссию ремарки. Однако когда охрана разрешила проходить в комнату, каждый из представителей СМИ попытался занять лучшее место. Особенно актуально это было для фотографов, которые не хотели уступать репортерам. В образовавшемся столпотворении не все представители пула американского президента успели пройти в зал. Корреспондент CNN описала сложившуюся ситуацию как хаос.

Давка на входе продолжалась больше четверти часа. В итоге попасть внутрь смогли лишь несколько человек с каждой стороны, пара операторов и фотографов. В конечном итоге было решено больше никого не пускать, а те, кто прошли внутрь и запечатлели президентов, вернулись обратно на улицу.

Протокольная фотосъемка с открывающими заявлениями была единственной возможностью для прессы попасть внутрь виллы Ла-Гранж, где проходят переговоры. Далее дискуссии продолжились в закрытом формате до их завершения.

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Версия на английском языке ВидеоReporters stage stampede outside Putin-Biden meeting room

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