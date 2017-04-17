Журналисты не могут вылететь из КНДР

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Два рейса из Пхеньяна в Китай и один в Россию задержаны в столичном аэропорту КНДР уже более чем на шесть часов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Рейс из Пхеньяна в Пекин, который должен был вылететь в 08.30 утра по местному времени, задержан уже почти на семь часов. Именно этим самолетом собирались улететь большинство иностранных журналистов, прилетевших в Пхеньян на прошлой неделе для освещения празднования 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена.

Второй задержанный рейс должен был отправиться из Пхеньяна в китайский город Шиньян в 08.35 по местному времени. Третий рейс, который должен был вылететь из Пхеньяна во Владивосток в 12.30 по местному времени, также задержан.

Изначально представители аэропорта и сопровождавшие журналистов сотрудники МИД КНДР объясняли задержку рейса плохими метеоусловиями в Пекине. С чем связаны задержки всех трех рейсов сотрудники аэропорта не объясняют.