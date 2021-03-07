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Журналиста ограбили во время съемок репортажа про преступность

Журналиста ограбили во время съемок репортажа про преступность У репортера Дона Форда из Сан-Франциско похитили камеру во время съемки сюжета об автомобильных ограблениях.
Другие страны
7 марта 2021 г. 03:28
Журналиста ограбили во время съемок репортажа про преступность

У репортера Дона Форда из Сан-Франциско похитили камеру во время съемки сюжета об автомобильных ограблениях.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Daily Mail.

Форд готовился взять интервью у возможных свидетелей угона, когда рядом с ним остановилась машина. Выпрыгнувшие из нее люди направили на журналиста пистолет и потребовали отдать съемочное оборудование.

Позже в Twitter Форд рассказал, что оценивает свою жизнь куда дороже любой аппаратуры.

"Когда кто-то тычет пистолетом тебе в лицо, ты определенно отдашь камеру", — написал он.

Как отмечается, полиция нашла похищенные вещи, но преступники все еще на свободе.

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Версия на азербайджанском языке Oğurluqla bağlı reportaj hazırlayan jurnalist qarət edildi

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