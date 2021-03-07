Журналиста ограбили во время съемок репортажа про преступность

У репортера Дона Форда из Сан-Франциско похитили камеру во время съемки сюжета об автомобильных ограблениях.
Форд готовился взять интервью у возможных свидетелей угона, когда рядом с ним остановилась машина. Выпрыгнувшие из нее люди направили на журналиста пистолет и потребовали отдать съемочное оборудование.
Позже в Twitter Форд рассказал, что оценивает свою жизнь куда дороже любой аппаратуры.
"Когда кто-то тычет пистолетом тебе в лицо, ты определенно отдашь камеру", — написал он.
Как отмечается, полиция нашла похищенные вещи, но преступники все еще на свободе.