Журналист заявил о цензурировании Twitter для сокрытия скандала с Хантером Байденом

Компания Twitter регулярно выполняла указания американских властей, в основном представителей Демократической партии, по цензурированию своей социальной сети.

Компания Twitter регулярно выполняла указания американских властей, в основном представителей Демократической партии, по цензурированию своей социальной сети.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из документов расследования, опубликованных в пятницу в Twitter независимым журналистом Мэттом Таиби, который ссылается на внутреннюю переписку.

Ранее в пятницу новый владелец Twitter Илон Маск опубликовал ссылку на учетную запись журналиста и анонсировал, что скоро будут обнародованы материалы о том, что соцсеть делала в случае с обнародованием материалов с ноутбука Хантера Байдена - сына президента США Джо Байдена.

Как отмечает в своем расследовании Таибби, к 2020 году и представители занимавшего на тот момент пост президента США Дональда Трампа и команда Байдена обращались в Twitter с тем, чтобы администраторы удалили те или иные невыгодные для них твиты. "К 2020 году запросы от связанных [с властями] лиц на удаление твитов были рутинным делом. Один управляющий мог написать другому: "Вот еще [публикации] на изучение от команды Байдена. На это следовал ответ: "Сделано", - написал журналист, приложив снимок подобной служебной переписки. Как знамености, так и неизвестные люди могли быть удалены [из соцсети] по распоряжению политической партии". Таибби также указывает, что так как большинство сотрудников Twitter были сторонниками демократов, то и возможностей для влияния на соцсеть у представителей этой партии было намного больше.

В случае с разгоревшимся в октябре 2020 года скандалом с Хантером Байденом и его ноутбуком, пишет Таибби, возглавлявшая на тот момент юридический отдел Twitter Виджайя Гаддe, а также несколько других менеджеров приняли решение, что все материалы, связанные с этой историей, будут подпадать под политику ограничения публикации информации полученной посредством хакерства. При этом Гадде и другие руководители не поставили в известность об этом основателя и на тот момент главу Twitter Джека Дорси, а многие сотрудники были не согласны с решением по делу о ноутбуке Хантера Байдена, так как информация уже была опубликована в ряде крупных СМИ.

Для ограничения распространения информации, связанной с этим скандалом, утверждает журналист, руководство Twitter использовало самые жесткие меры, не только ограничивая возможность распространения данных по этому делу, но и помечая ссылки на публикации, связанные с ним, как небезопасные.

В своем расследовании Таибби приводит снимки внутренней электронной переписки, проверить подлинность опубликованных журналистом данных пока невозможно.

Как сообщала ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники, федеральные правоохранительные органы собрали достаточно доказательств для предъявления Хантеру Байдену обвинений в налоговых преступлениях и даче ложных показаний в связи с приобретением оружия.