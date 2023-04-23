Журналист УНИАН Дмитрий Хилюк более года находится в плену РФ

Журналист украинского агентства УНИАН Дмитрий Хилюк уже более года находится в российском плену. Его официальный статус - не военнопленный, а гражданский заложник. Таких должны отдавать вне обменов, однако враг этого не делает.

Журналист украинского агентства УНИАН Дмитрий Хилюк уже более года находится в российском плену. Его официальный статус - не военнопленный, а гражданский заложник. Таких должны отдавать вне обменов, однако враг этого не делает.

Как передает Report, об этом говорится в сюжете 1+1 в эфире телемарафона.

Отмечается, что весь прошлый год государство, надеясь освободить Хилюка, просило журналистов не делать о нем материалов, а теперь - наоборот.

Отец Дмитрия Василий показал журналистам полупустую комнату сына, которую российские буряты разбили и разворовали более года назад. В село Козаровичи под Киевом оккупанты вошли 26 февраля 2022 года, расставили здесь свою технику и пошли по домам.

Один из снарядов во время боя в селе попал и в дом Василия, отца украинского журналиста Дмитрия Хилюка. Тогда дома была вся семья - Дмитрий и его больная мама с отцом.

Затем россияне начали "охотиться" на мужчин в Козаровичах. "Мы с Димой пошли посмотреть, что же здесь делается, хотели убрать немного. И только доходим до дома своего, а они налетают пять человек с автоматами, с матерными словами, кричат", - вспоминает отец журналиста. В тот вечер они схватили и сына, и отца.

Как рассказывает шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий, Дмитрия россияне заставляли рыть окопы и траншеи. Хилюк уже с оккупации писал ему смс о разбитом доме и пустых магазинах в селе. Никаких данных о российских войсках Дмитрий не передавал.

Знали ли они, что Дмитрий - журналист, доподлинно неизвестно. Однако где-то в России его держат до сих пор и не хотят отпускать.

"Ни разу российская сторона не выполнила обещание в отношении Дмитрия и еще нескольких человек. Согласовывают списки на вечер, а на утро не привозят на обмен", - заявляет Ганницкий.