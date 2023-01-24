Жан-Мишель Брюн: Правительство Франции не учитывает многочисленные протесты населения

Во Франции, которая называет себя демократической страной, недопустимо применение полицией дубинок против мирных протестующих.
Об этом французскому бюро Report заявил учредитель и главный редактор французского новостного портала "Musulmans en France" Жан-Мишель Брюн (Jean-Michel Brun).
По его словам, правительство Франции вновь объявило, что не будет учитывать многочисленные протесты со стороны населения.
Он назвал полицейское насилие бесконечной проблемой: "На прошлой неделе полиция вновь применила дубинки против граждан, проводящих мирную акцию протеста. Один из пострадавших уже обратился в суд. Во время протестов в 2020 году французская полиция также прибегала к насилию. Тогда президент страны Эммануэль Макрон и министр внутренних дел, увидев стремительное распространение в соцсетях видеокадров с полицейским насилием, отреагировали на ситуацию. Они обещали, что будут приняты соответствующие меры во избежание повторения подобных инцидентов. Однако, увы, это все еще происходит. В стране, называющей себя демократической, недопустимо применение полицией дубинок".
Журналист отметил, что Эммануэль Макрон вопреки желанию населения старается всеми способами реализовать программу из своей предвыборной кампании:
"Число участников протестов населения Франции против реформ пенсионной системы, которые были организованы 19 января в Париже, Марселе и Лионе, превысило 1,5 млн человек. Особую активность в акциях протеста проявили работники сфер транспорта, образования и энергетики. Несмотря на многочисленные протесты, президент Эммануэль Макрон подтвердил, что намерен реализовать программу, представленную в ходе предвыборной кампании, провести пенсионные реформы. Не стоит забывать, что на следующее утро после выборов Эммануэль Макрон признал, что заработал большинство голосов не из-за программы предвыборной кампании, а, наоборот, был избран для предотвращения прихода к власти ультраправых. Сегодняшние попытки президента страны всеми силами реализовать программу предвыборной кампании демонстрируют проведение им антидемократической политики".