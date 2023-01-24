О нас

Жан-Мишель Брюн: Правительство Франции не учитывает многочисленные протесты населения

Жан-Мишель Брюн: Правительство Франции не учитывает многочисленные протесты населения Во Франции, которая называет себя демократической страной, недопустимо применение полицией дубинок против мирных протестующих.
Другие страны
24 января 2023 г. 11:03
Жан-Мишель Брюн: Правительство Франции не учитывает многочисленные протесты населения

Во Франции, которая называет себя демократической страной, недопустимо применение полицией дубинок против мирных протестующих.

Об этом французскому бюро Report заявил учредитель и главный редактор французского новостного портала "Musulmans en France" Жан-Мишель Брюн (Jean-Michel Brun).

По его словам, правительство Франции вновь объявило, что не будет учитывать многочисленные протесты со стороны населения.

Он назвал полицейское насилие бесконечной проблемой: "На прошлой неделе полиция вновь применила дубинки против граждан, проводящих мирную акцию протеста. Один из пострадавших уже обратился в суд. Во время протестов в 2020 году французская полиция также прибегала к насилию. Тогда президент страны Эммануэль Макрон и министр внутренних дел, увидев стремительное распространение в соцсетях видеокадров с полицейским насилием, отреагировали на ситуацию. Они обещали, что будут приняты соответствующие меры во избежание повторения подобных инцидентов. Однако, увы, это все еще происходит. В стране, называющей себя демократической, недопустимо применение полицией дубинок".

Журналист отметил, что Эммануэль Макрон вопреки желанию населения старается всеми способами реализовать программу из своей предвыборной кампании:

"Число участников протестов населения Франции против реформ пенсионной системы, которые были организованы 19 января в Париже, Марселе и Лионе, превысило 1,5 млн человек. Особую активность в акциях протеста проявили работники сфер транспорта, образования и энергетики. Несмотря на многочисленные протесты, президент Эммануэль Макрон подтвердил, что намерен реализовать программу, представленную в ходе предвыборной кампании, провести пенсионные реформы. Не стоит забывать, что на следующее утро после выборов Эммануэль Макрон признал, что заработал большинство голосов не из-за программы предвыборной кампании, а, наоборот, был избран для предотвращения прихода к власти ультраправых. Сегодняшние попытки президента страны всеми силами реализовать программу предвыборной кампании демонстрируют проведение им антидемократической политики".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Jurnalist-rejissor: "Özünü demokratik adlandıran Fransada polisin dəyənəkdən istifadəsi yolverilməzdir"

Другие новости из категории

Генпрокурор США: Минюст относится одинаково к Байдену и Трампу в деле о секретных бумагах
Генпрокурор США: Минюст относится одинаково к Байдену и Трампу в деле о секретных бумагах
24 января 2023 г. 10:59
Украинский эксперт: Дипломаты работают над получением дополнительной военной техники Запада
Украинский эксперт: Дипломаты работают над получением дополнительной военной техники Запада
24 января 2023 г. 10:30
Генштаб: ВСУ отбили 11 атак ВС России и сбили два самолета
Генштаб: ВСУ отбили 11 атак ВС России и сбили два самолета
24 января 2023 г. 10:11
Генсек ООН призвал отменить запрет на образование для женщин в Афганистане
Генсек ООН призвал отменить запрет на образование для женщин в Афганистане
24 января 2023 г. 09:58
Число жертв наводнений на Филиппинах выросло до 38
Число жертв наводнений на Филиппинах выросло до 38
24 января 2023 г. 07:26
CNN: РФ отправила в Украину десятки тысяч новых солдат, это не изменило ситуацию на поле боя
CNN: РФ отправила в Украину десятки тысяч новых солдат, это не изменило ситуацию на поле боя
24 января 2023 г. 07:10
При стрельбе в штате Калифорния погибли семь человек
При стрельбе в штате Калифорния погибли семь человек
24 января 2023 г. 06:56
ЕС выделит еще 45 млн евро на подготовку украинских военных в Польше
ЕС выделит еще 45 млн евро на подготовку украинских военных в Польше
24 января 2023 г. 02:47
В Нидерландах задержали еще одного подозреваемого в убийстве журналиста
В Нидерландах задержали еще одного подозреваемого в убийстве журналиста
24 января 2023 г. 02:30
Стрельба в США, погибли два школьника
Стрельба в США, погибли два школьника
24 января 2023 г. 02:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi