Жан-Мишель Брюн: Правительство Франции не учитывает многочисленные протесты населения

Во Франции, которая называет себя демократической страной, недопустимо применение полицией дубинок против мирных протестующих.

Во Франции, которая называет себя демократической страной, недопустимо применение полицией дубинок против мирных протестующих.

Об этом французскому бюро Report заявил учредитель и главный редактор французского новостного портала "Musulmans en France" Жан-Мишель Брюн (Jean-Michel Brun).

По его словам, правительство Франции вновь объявило, что не будет учитывать многочисленные протесты со стороны населения.

Он назвал полицейское насилие бесконечной проблемой: "На прошлой неделе полиция вновь применила дубинки против граждан, проводящих мирную акцию протеста. Один из пострадавших уже обратился в суд. Во время протестов в 2020 году французская полиция также прибегала к насилию. Тогда президент страны Эммануэль Макрон и министр внутренних дел, увидев стремительное распространение в соцсетях видеокадров с полицейским насилием, отреагировали на ситуацию. Они обещали, что будут приняты соответствующие меры во избежание повторения подобных инцидентов. Однако, увы, это все еще происходит. В стране, называющей себя демократической, недопустимо применение полицией дубинок".

Журналист отметил, что Эммануэль Макрон вопреки желанию населения старается всеми способами реализовать программу из своей предвыборной кампании:

"Число участников протестов населения Франции против реформ пенсионной системы, которые были организованы 19 января в Париже, Марселе и Лионе, превысило 1,5 млн человек. Особую активность в акциях протеста проявили работники сфер транспорта, образования и энергетики. Несмотря на многочисленные протесты, президент Эммануэль Макрон подтвердил, что намерен реализовать программу, представленную в ходе предвыборной кампании, провести пенсионные реформы. Не стоит забывать, что на следующее утро после выборов Эммануэль Макрон признал, что заработал большинство голосов не из-за программы предвыборной кампании, а, наоборот, был избран для предотвращения прихода к власти ультраправых. Сегодняшние попытки президента страны всеми силами реализовать программу предвыборной кампании демонстрируют проведение им антидемократической политики".