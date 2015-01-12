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    ​Журналист получил удар ножом в прямом эфире

    Полиция ищет преступника, личность которого уже установлена

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Редактор спортивных программ Яннис Калояннис получил удар ножом во время прямого эфира на радиостанции OK Radio в городе Лариса в Центральной Греции.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Вести", прорвавшийся в студию мужчина стал угрожать журналисту ножом, а затем ударил его холодным оружием в спину, после чего скрылся.

    Несмотря на полученное ранение, Калояннис вел передачу еще в течение 7-10 минут, чтобы нормально ее завершить. Когда встал со стула, то был весь в крови.

    Полиция ищет преступника, личность которого уже установлена.

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