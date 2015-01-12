​Журналист получил удар ножом в прямом эфире

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Редактор спортивных программ Яннис Калояннис получил удар ножом во время прямого эфира на радиостанции OK Radio в городе Лариса в Центральной Греции.

Как сообщает Report со ссылкой на "Вести", прорвавшийся в студию мужчина стал угрожать журналисту ножом, а затем ударил его холодным оружием в спину, после чего скрылся.

Несмотря на полученное ранение, Калояннис вел передачу еще в течение 7-10 минут, чтобы нормально ее завершить. Когда встал со стула, то был весь в крови.

Полиция ищет преступника, личность которого уже установлена.