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Журналист DW ранен в результате обстрела армии РФ в Украине

Журналист DW ранен в результате обстрела армии РФ в Украине Оператор германского издания Deutsche Welle (DW) Евгений Шилько получил осколочное ранение в результате обстрела российских войск с использованием кассетных боеприпасов в украинском Донбассе.
Другие страны
22 июля 2023 г. 21:18
Журналист DW ранен в результате обстрела армии РФ в Украине

Оператор германского издания Deutsche Welle (DW) Евгений Шилько получил осколочное ранение в результате обстрела российских войск с использованием кассетных боеприпасов в украинском Донбассе.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу агентства.

Согласно информации, в момент обстрела Е.Шилько находился более чем в 20 км от фронта.

"Примерно в 23 км от фронта оператор DW Евгений Шилько получил ранения. В результате обстрела один украинский военный погиб, другие получили тяжелые ранения", - говорилось в заявлении.

По данным издания, команда DW попала под обстрел российской артиллерии во время съемок на полигоне украинской армии вблизи населенного пункта Дружковка на Донбассе. Корреспондент DW Матиас Белингер и охранник пережили российскую атаку невредимыми, а Шилько был доставлен в больницу.

"Пока его состояние стабильное. Также пострадал автомобиль журналистов. Целью российской атаки, вероятно, был украинский полигон", - добавили в DW.

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Версия на азербайджанском языке Alman jurnalist Ukraynada Rusiya ordusunun atəşinə məruz qalıb

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