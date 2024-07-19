Журналист армянского происхождения Лео Николян арестован в Париже

Журналист армянского происхождения Лео Николян, который в начале июня после 41-дневной голодовки в ереванском аэропорту "Звартноц" вернулся во Францию, арестован в Париже.

Журналист армянского происхождения Лео Николян, который в начале июня после 41-дневной голодовки в ереванском аэропорту "Звартноц" вернулся во Францию, арестован в Париже.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на Европейскую еврейскую организацию.

Николян арестован за инцидент с пожилым евреем в автобусе. Сообщается, что он издевался над пожилым человеком. По этой причине помещен под стражу до суда, который назначен на 22 августа.

Отметим, что Николяна не пустили в Армению, о чем он сообщил в своем видеообращении, записанном в аэропорту "Звартноц". Журналисту при прохождении паспортного контроля заявили, что его въезд в Армению запрещен. В знак протеста он остался в нейтральной зоне аэропорта и объявил голодовку.