Журнал Time назвал человека года

Журнал Time назвал экоактивистку из Швеции Грету Тунберг "человеком года", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Издание отмечает, что Г . Тунберг начала глобальное движение против климатических изменений, пропуская школу.

"Начиная с августа 2018 года она провела свои дни в палаточном лагере перед парламентом Швеции, держа на черном фоне надпись "Школьная забастовка за климат». За прошедшие 16 месяцев она выступала перед главами государств в ООН, встречалась с папой Римским, с президентом Соединенных Штатов и вдохновила 4 миллиона человек присоединиться к глобальной климатической забастовке " , - пишет издание.

Отмечается также, что ее внешность копировали в костюмах на праздник Хэллоуин, а канадская писательница Маргарет Этвуд сравнила ее с Жаной д'Арк.