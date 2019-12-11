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Журнал Time назвал человека года

Журнал Time назвал человека года
​Журнал Time назвал экоативистку из Швеции Грету Тунберг человеком года

Журнал Time назвал экоактивистку из Швеции Грету Тунберг "человеком года", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Издание отмечает, что Г.Тунберг начала глобальное движение против климатических изменений, пропуская школу.

"Начиная с августа 2018 года она провела свои дни в палаточном лагере перед парламентом Швеции, держа на черном фоне надпись "Школьная забастовка за климат». За прошедшие 16 месяцев она выступала перед главами государств в ООН, встречалась с папой Римским, с президентом Соединенных Штатов и вдохновила 4 миллиона человек присоединиться к глобальной климатической забастовке", - пишет издание.

Отмечается также, что ее внешность копировали в костюмах на праздник Хэллоуин, а канадская писательница Маргарет Этвуд сравнила ее с Жаной д'Арк.

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