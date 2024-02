Жозеп Боррель пропустил дебаты в Европарламенте из-за проблем со здоровьем

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не смог присутствовать на дебатах в Европарламенте из-за проблем со здоровьем.

Как передает Report, об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"К сожалению, мне пришлось пропустить дебаты в Европарламенте из-за незначительной проблемы со здоровьем, врачи посоветовали мне отложить публичные мероприятия на несколько дней. Я с нетерпением жду возможности скоро возобновить свой полный график", - написал он.