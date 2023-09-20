О нас

Боррель призвал Иран освободить из тюрем всех граждан ЕС

Боррель призвал Иран освободить из тюрем всех граждан ЕС Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром-Абдуллахияном в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Другие страны
20 сентября 2023 г. 05:48
Боррель призвал Иран освободить из тюрем всех граждан ЕС

Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдуллахияном в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщили в Европейской службе внешних связей.

Верховный представитель, как координатор Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), обсудил наиболее актуальные вопросы, затрагивающие двусторонние отношения ЕС-Иран, а также последние события, связанные с СВПД.

Он также еще раз призвал министра иностранных дел Ирана освободить из заключения всех граждан ЕС.

В пресс-службе сообщили, что позиция ЕС относительно тревожной ситуации с правами человека в стране остается неизменной. Иран должен обеспечить уважение основных свобод, о чем заявили 27 членов ЕС в годовщину убийства Махсы Амини.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Borrell calls on Iran to release all EU citizens from prisons
Версия на азербайджанском языке Borel Abdullahianla görüşdə İranı Aİ vətəndaşlarını həbsdən azad etməyə çağırıb

Экслюзивные новости

В Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
ФотоВ Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
19 сентября 2023 г. 19:20
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
19 сентября 2023 г. 16:31
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
19 сентября 2023 г. 14:07
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
18 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
18 сентября 2023 г. 16:21
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
15 сентября 2023 г. 12:02
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi