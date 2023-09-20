Боррель призвал Иран освободить из тюрем всех граждан ЕС

Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром-Абдуллахияном в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдуллахияном в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщили в Европейской службе внешних связей.

Верховный представитель, как координатор Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), обсудил наиболее актуальные вопросы, затрагивающие двусторонние отношения ЕС-Иран, а также последние события, связанные с СВПД.

Он также еще раз призвал министра иностранных дел Ирана освободить из заключения всех граждан ЕС.

В пресс-службе сообщили, что позиция ЕС относительно тревожной ситуации с правами человека в стране остается неизменной. Иран должен обеспечить уважение основных свобод, о чем заявили 27 членов ЕС в годовщину убийства Махсы Амини.