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Жозеп Боррель осудил казнь британского гражданина в Иране

Жозеп Боррель осудил казнь британского гражданина в Иране Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил казнь иранско-британского гражданина Алирезы Акбари, приговоренного в Иране к высшей мере наказания за шпионаж.
Другие страны
15 января 2023 г. 17:53
Жозеп Боррель осудил казнь британского гражданина в Иране

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил казнь иранско-британского гражданина Алирезы Акбари, приговоренного в Иране к высшей мере наказания за шпионаж.

Как передает Report, власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении бывшего заместителя министра обороны страны, который имел два гражданства. Ранее государственного деятеля обвинили в шпионаже в пользу британских спецслужб.

"ЕС в самой категоричной форме осуждает казнь в Иране иранско-британского гражданина Алирезы Акбари, вновь заявляет о своем несогласии с такой мерой наказания при любых обстоятельствах",- указал Боррель в письменном заявлении.

Отметим, что ранее Британия отозвала своего посла в Тегеране.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Borel Britaniya vətəndaşının İranda edamını pisləyib

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