Жозеп Боррель осудил казнь британского гражданина в Иране

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил казнь иранско-британского гражданина Алирезы Акбари, приговоренного в Иране к высшей мере наказания за шпионаж.
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"ЕС в самой категоричной форме осуждает казнь в Иране иранско-британского гражданина Алирезы Акбари, вновь заявляет о своем несогласии с такой мерой наказания при любых обстоятельствах",- указал Боррель в письменном заявлении.
Отметим, что ранее Британия отозвала своего посла в Тегеране.