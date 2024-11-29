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Жозеп Боррель: Европа давно не "центр мира"

Жозеп Боррель: Европа давно не "центр мира" Жозеп Боррель: Европа давно не "центр мира"
Другие страны
29 ноября 2024 г. 15:25
Жозеп Боррель: Европа давно не центр мира

Европа уже давно не является "центром мира" и ее нынешнее положение является хрупким.

Как передает Report, об этом заявил уходящий с поста главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции RNE.

"Европейцы не могут продолжать думать, что являются центром мира, потому что это не так, мы уже давно им не являемся", - заявил он .

Боррель подчеркнул, что на долю Европы приходится лишь 5% мирового населения, и страны уже "утратили вес в глобальной экономике".

"У нас значительное технологическое отставание в передовых отраслях, очень низкая рождаемость, очень слабая оборона", - добавил он.

По его словам, конфликт между РФ и Украиной стал сигналом к пробуждению для Евросоюза. "Но речь идет не только о том, чтобы проснуться, а о том, чтобы встать и приступить к работе, потому что времена сложные, а положение Европы хрупкое", - сказал он.

Отметим, что полномочия Жозепа Борреля истекают в ноябре 2024 года.

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Версия на английском языке Europe no longer the "center of the world," says Josep Borrell

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