Живущая в США сестра Фиделя Кастро не поедет на его похороны

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита Кастро, живущая в городе Майами (штат Флорида), не поедет на похороны своего брата на Кубу.

Как передает Report, об этом сообщила она выходящей в Майами испаноязычной газете El Nuevo Herald.

«В связи с нездоровыми слухами о том, что я отправилась на Кубу на похороны, хочу прояснить, что я никогда не возвращалась на остров и не планирую этого делать»,— сказала она.

«51 год назад я отправилась в изгнание в Майами, как все те кубинцы, которые уехали в поисках места, где они могут бороться за свободу своей страны,— добавила она.— Я так и не изменила свою позицию, хотя мне пришлось заплатить за нее высокую цену».

В то же время она признала, что, несмотря на идеологические разногласия, с горечью узнала о смерти брата.