О нас

Жителям Вильнюса рекомендовали покинуть город на время саммита НАТО

Жителям Вильнюса рекомендовали покинуть город на время саммита НАТО На время проведения саммита НАТО в столице Литвы жителям Вильнюса рекомендуют планировать отпуск и покинуть город.
Другие страны
29 декабря 2022 г. 16:10
Жителям Вильнюса рекомендовали покинуть город на время саммита НАТО

На время проведения саммита НАТО в столице Литвы жителям Вильнюса рекомендуют планировать отпуск и покинуть город.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом пишет Delfi.

Причиной такой рекомендации стали опасения властей города, что движение в центре Вильнюса и на прилегающих к центру улицах будет парализовано.

Отмечается, что литовские власти уже сейчас не исключают вариант того, что в аэропорту не хватит места для самолетов, на которых прилетят гости.

Напомним, что следующий саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке NATO sammiti zamanı Vilnüs sakinlərinə şəhəri tərk etmək tövsiyə olunub
Версия на английском языке Vilnius residents advised to leave city during NATO summit

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
ФотоПассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
23 декабря 2022 г. 15:30
Открыт участок дороги Баку-Губа
Открыт участок дороги Баку-Губа
23 декабря 2022 г. 16:01
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
Миротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
ФотоМиротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
24 декабря 2022 г. 15:30
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
25 декабря 2022 г. 11:03
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
26 декабря 2022 г. 12:20
Анна Акопян карабахским армянам: Хватит прятаться за спинами детей
Анна Акопян карабахским армянам: "Хватит прятаться за спинами детей"
25 декабря 2022 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi