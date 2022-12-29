Жителям Вильнюса рекомендовали покинуть город на время саммита НАТО

На время проведения саммита НАТО в столице Литвы жителям Вильнюса рекомендуют планировать отпуск и покинуть город.

На время проведения саммита НАТО в столице Литвы жителям Вильнюса рекомендуют планировать отпуск и покинуть город.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом пишет Delfi.

Причиной такой рекомендации стали опасения властей города, что движение в центре Вильнюса и на прилегающих к центру улицах будет парализовано.

Отмечается, что литовские власти уже сейчас не исключают вариант того, что в аэропорту не хватит места для самолетов, на которых прилетят гости.

Напомним, что следующий саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.