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Жителям пострадавшего от наводнения района в ФРГ выплатили более 15 млн евро

Жителям пострадавшего от наводнения района в ФРГ выплатили более 15 млн евро Власти федеральной земли Рейнланд-Пфальц уже выплатили более 15 млн евро в качестве экстренной помощи жителям района Арвайлер, наиболее сильно пострадавшего от разрушительного наводнения, обрушившегося в середине июля на запад ФРГ.
Другие страны
2 августа 2021 г. 19:25
Жителям пострадавшего от наводнения района в ФРГ выплатили более 15 млн евро

Власти федеральной земли Рейнланд-Пфальц уже выплатили более 15 млн евро в качестве экстренной помощи жителям района Арвайлер, наиболее сильно пострадавшего от разрушительного наводнения, обрушившегося в середине июля на запад ФРГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Государственного статистического управления германского региона, которое взяло на себя ответственность за выплату компенсаций.

По его информации, на данный момент одобрено около 7 500 заявок об оказании помощи. При этом уточняется, что процесс обработки заявлений все еще продолжается.

Ранее сообщалось, что страховой убыток в связи с наводнением на западе ФРГ может превысить 5 млрд евро. В связи с этим в качестве срочной помощи для устранения последствий разгула стихии правительство страны планирует выделить 400 млн евро. Однако в настоящее время согласование документа продолжается. Власти также намерены привлечь к финансированию регионы страны.

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