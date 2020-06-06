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Жителям Пекина раздадут 1,7 млрд долларов на шоппинг

Жителям Пекина раздадут 1,7 млрд долларов на шоппинг

Власти Пекина решили поддержать население и экономику, раздав ваучеры, которые можно будет потратить на шоппинг.

Об этом Report со ссылкой на Bloomberg.

Власти города решили выпустить ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней (1,7 млрд долларов США). Пекин не первый город Китая, где проходит данная акция.

Согласно плану, раздача ваучеров будет проводиться в четыре этапа: 6, 13, 20 и 27 июня. Жителям Пекина уже начали раздавать первые купоны 6 июня на онлайн-площадке. Потратить их граждане смогут на покупки в сфере культуры, образования, туризма, спорта, а также на еду. 

При этом купоны имеют срок годности — их необходимо использовать в течение 14 дней после получения.

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