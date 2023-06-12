Жителям Парижа предложили научиться жить с крысами

При мэрии Парижа создали рабочую группа по "сосуществованию" с крысами, которая будет искать способы улучшить жизнь горожан несмотря на присутствие грызунов.

При мэрии Парижа создали рабочую группа по "сосуществованию" с крысами, которая будет искать способы улучшить жизнь горожан несмотря на присутствие грызунов.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал C-NEWS .

Вице-мэр Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри уточнила, что группа предложит меры, чтобы "жизнь парижан не была невыносимой".

Специалисты будут разрабатывать "амбициозный план по борьбе с распространением крыс". В частности, для города приобретут тысячи новых мусорных контейнеров и разместят ловушки с ядом в необходимых случаях. Также эксперты найдут меры воздействия на жителей Парижа, не выбрасывающих за собой мусор.

Уточняется, что рабочая группа также будет бороться с якобы предрассудками насчет того, что грызуны мешают жить парижанам, так как угрозу для человека представляют только мусорщики, которых планируют прививать. Идея "нелетальных методов" борьбы с крысами вызвала поддержку у французских зоозащитников.